Governo da Guiné-Bissau aumenta preço dos combustíveis

A partir desta sexta-feira (22.04), o preço do litro do gasóleo passa a ser de 766 francos cfa (cerca de 1,16 euros) e o da gasolina de 760 francos cfa (cerca de 1,15 euros), informa o despacho conjunto dos ministérios dos Recursos Naturais e Energia e das Finanças.

Até aqui, o litro do gasóleo estava a ser vendido 665 francos cfa (cerca de um euro) e o da gasolina de 668 francos cfa.

O Governo guineense justifica a decisão "considerando a necessidade de fazer vigorar os acordos de concessão e tendo em conta que a estrutura dos preços dos combustíveis em vigor desde fevereiro de 2022, deixou de comportar o custo real dos produtos devido às flutuações de preços no mercado internacional".

Crise agudiza-se

Desde a semana passada que a crise de combustível se agudizou na Guiné-Bissau e já levou à paragem de veículos movidos a gasolina e à especulação de preços no mercado negro.

O impacto que a falta de gasóleo e de gasolina está a ter nas famílias já é notório. Muitos condutores de transportes públicos e particulares disseram à DW que estão à beira do desespero. São obrigados a enfrentar longas filas nas gasolineiras e nem sempre conseguem combustível.

A Guiné-Bissau está quase em rutura de stocks de gasóleo e gasolina

Em consequência da crise, vários postos de abastecimento foram obrigados a fechar. E aqueles que funcionam estão a vender o que tinham em reserva.

O porta-voz do Governo e ministro do Turismo, Fernando Vaz, afirmou esta quinta-feira (21.04) a situação será ultrapassada em breve com a chegada de um navio de Portugal.

Fernando Vaz afirmou que o país "está quase em rutura de stock" de gasóleo e gasolina, mas ainda tem estes produtos.

Novos preços de arroz, açúcar e farinha

O Governo guineense fixou também novos preços para o arroz, açúcar e farinha de trigo para se adaptar à conjuntura provocada pela guerra no leste da Europa, anunciou o executivo em comunicado.

A medida determina que um saco de arroz de 50 quilogramas custará ao público 17.500 francos CFA (cerca de 26 euros), um saco de açúcar 25 mil francos CFA (cerca de 38 euros) e um saco de farinha de trigo 23 mil francos CFA (cerca de 30 euros).

Atualmente, regista-se uma especulação de preços destes produtos no mercado guineense, com o arroz a ser comercializado a 20 mil francos CFA por cada saco de 50 quilogramas, açúcar a 30 mil francos CFA e farinha trigo a 25 mil francos CFA.

Questionado sobre estes preços em comparação com aqueles determinados a partir de hoje pelo Governo, o porta-voz do executivo, Fernando Vaz, disse ser normal "que haja especulação de preços de certos produtos", nomeadamente do açúcar, bastante consumido no país durante o período do Ramadão dos muçulmanos.

"Após o Ramadão, tenho a certeza que os preços voltaram à normalidade", disse o também ministro do Turismo.