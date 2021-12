GB: Tribunal de Contas acusa Parlamento de rejeitar auditoria

O presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, Amadu Tidjane Baldé, acusa a Assembleia Nacional Popular (ANP) de recusar uma auditoria às suas contas, mas o Parlamento guineense desmente as alegações.

Amadu Baldé, presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, afirmou que há duas semanas que os técnicos da instituição estão a ter dificuldades para iniciar uma auditoria às contas do Parlamento. A auditoria seria na sequência de uma denúncia de alegadas ilegalidades nas contas.

Num comunicado, a Assembleia Nacional Popular (ANP) rejeitou as alegações e defendeu que as declarações do Tribunal de Contas "constituem pura inverdade".

Declarações "insensatas"

O Parlamento disse que ao ser notificado pelo Tribunal de Contas sobre a intenção de realização de uma auditoria às suas contas prontificou-se a atender a solicitação.

Entretanto, fez a ressalva de que está em processo de mudança de instalações para uma unidade hoteleira de Bissau, porque a sede da ANP está em obras.

O Parlamento realça ainda que as duas partes já se encontraram e marcaram novo encontro para o dia 26 de dezembro. A ANP afirma ter escutado com "estranheza e estupefação" as declarações do presidente do Tribunal de Contas e considera as mesmas "desajustadas, insensatas e incongruentes".