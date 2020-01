Gâmbia: Presidente cria novo partido e afasta-se da coligação que o elegeu

África 2019: Entre dívidas ocultas, ataques e revoluções

Conflito em Moçambique

O Presidente Filipe Nyusi foi reeleito com uma grande maioria, mas a RENAMO rejeitou os resultados e acusou Nyusi e a FRELIMO de "grande fraude eleitoral". Até 1992, os dois partidos travaram uma brutal guerra civil que matou quase um milhão de vidas. As partes assinaram um acordo de paz em agosto, mas as tensões no país permanecem, com ataques nas estradas do centro do país.