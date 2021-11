Gás é um dos principais recursos naturais que impulsionam a economia moçambicana. O gás encontra-se principalmente na Bacia do Rovuma no norte do país na província de Cabo Delgado e no sul na província de Inhambane.

De alguns anos a esta parte, Moçambique tem estado a descobrir enormes quantidades de gás natural, que tornam o país numa das maiores reservas mundiais deste recurso. Estudos realizados por organizações internacionais especializadas na matéria afirmam que as reservas de gás de Moçambique fazem parte das maiores do mundo. A exportação do gás começou com um pipeline da empresa sul-africana SASOL dos campos de Pande e Temane no província de Inhambane no sul de Moçambique.