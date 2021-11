As forças armadas de uma nação constituem o conjunto das suas organizações de segurança e forças de combate e de defesa do Estado.

Dependendo do país, as forças armadas adotam designações alternativas como "forças de autodefesa", "forças militares" ou "exército", "marinha" e "força aérea". Na maioria dos países, as forças armadas são instituições nacionais, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, geralmente sob a autoridade direta do ministro da Defesa ou equivalente. No entanto, estas forças estão sob autoridade suprema do Chefe de Estado ou de Governo, dependendo do regime político. As Forças Armadas destinam-se à defesa militar do país, podendo também - se a lei o permitir - colaborar na garantia dos poderes constitucionais e na defesa da lei e da ordem pública interna.