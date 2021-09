FIFA propõe a realização do mundial de futebol de dois em dois anos

O francês Arsène Wenger, atual diretor de desenvolvimento de futebol mundial da FIFA, apresentou nesta quinta-feira (09.09), em Doha, no Qatar, uma proposta para a reformulação do calendário internacional masculino de futebol. Esta inclui a realização das eliminatórias para a Copa do Mundo em um único mês.

Anteriormente, o ex-técnico do Arsenal já havia confirmado que a ideia é realizar a principal competição de seleções do planeta a cada dois anos a partir de 2028.

Wenger classificou o calendário atual como "antiquado" e garantiu que o desejo da FIFA é dar "forma ao futebol do amanhã".

"Não queremos aumentar o número de jogos, queremos garantir o descanso dos jogadores, para que haja menos viagens, mais jogos importantes e mais oportunidades para que os jogadores brilhem", explicou o francês.

"Além disso, queremos reduzir a desigualdade entre os países que têm mais oportunidades e os que têm menos", completou Wenger, em entrevista coletiva que teve a participação, entre outros, do ex-atacante Ronaldo Fenômeno.

Wenger defendeu que o calendário seja organizado de maneira eficiente, para que sejam agrupadas as janelas internacionais de países, ao invés de diferentes paradas para as chamadas da FIFA.

"Não são práticas. Reagrupar e jogar menos partidas de eliminatórias", sugeriu o ex-técnico do Arsenal.

Dessa forma, a FIFA pretende que, no ano a seguir do Mundial de 2026 aconteçam todas as competições continentais de seleções, para que o Mundial volte a ocorrer em 2028.

Críticas das ligas europeias

Entretanto, as principais Ligas Europeias de futebol, já reagiram negativamente a esta proposta, dizendo que se opõem à organização do mundial de futebol de dois em dois anos.

"As ligas irão trabalhar em conjunto com as outras partes interessadas para impedir que os órgãos dirigentes do futebol tomem decisões unilaterais que prejudicarão o futebol doméstico, que é a base da nossa indústria e de extrema relevância para os clubes, jogadores e adeptos de toda a Europa e do mundo", defenderam em comunicado conjunto.

"Porquê abandonar quase um século de tradição por "capricho” e sem qualquer evidência de que isso irá melhorar o futebol mundial?" questionam as ligas europeias.

No começo desta semana, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, já alertara que organizar o Campeonato do Mundo em Futebol a cada dois anos, em vez de quatro, iria "diluir" a prova.

Ronaldo "Fenómeno" otimista

Mas o antigo atacante da seleção brasileira Ronaldo Luís Nazário de Lima (Ronaldo Fenómeno) entende que o atual intervalo de quatro anos na realização dos campeonatos do mundo é "muito grande”.

De acordo com o ex-atacante e atual presidente do clube espanhol Valladolid, a iniciativa da FIFA de reduzir a periodicidade do torneio para apenas dois anos traz muitos benefícios.

"Ter a competição mais importante do mundo a cada dois anos seria espetacular. Ontem, num jantar com muitos amigos, falámos de como foi belo o Mundial da Rússia, de tudo o que aconteceu desde então e como sentimos falta, porque é um torneio para o mundo, que todo mundo vê", disse.

Ronaldo adiantou que o atual calendário estabelecido há 100 anos, já está descontextualizado porque "o mundo mudou totalmente”.

"Sou muito otimista sobre essas mudanças e não tenho dúvida que seguirá sendo o evento mais importante do planeta” concluiu

Qualificações para o Mundial Qatar 2022 Islândia 0 – Alemanha 4 Em partida da sexta jornada, do grupo J, das qualificações para o Mundial de Futebol – FIFA Qatar 2022, a Alemanha foi à Islândia vencer os donos da casa por 0-4. Os golos dos alemães foram marcados por Sergi Gnabry, aos 4 minutos da primeira parte, Antonio Rudiger, aos 24 minutos, Lory Sané aos 56 minutos e Timo Werner aos 89.

Qualificações para o Mundial Qatar 2022 Azerbaijão 0 – Portugal 3 No grupo A Portugal continua imparável. A turma das quinas soma 13 pontos em seis jornadas, fruto de quatro vitórias e um empate. Na última jornada, a equipa portuguesa bateu o Azerbaijão por 3-0. Palhinha (15´), Bernardo Silva (26´) e André (31´), foram os heróis de Portugal no jogo da última terça-feira (07.09).

Qualificações para o Mundial Qatar 2022 Itália 5 – Lituânia 0 O campeão europeu em título, a Itália, impôs “uma mão cheia”, nesta quarta-feira (08.09) à Lituânia em partida da sexta jornada do grupo C. Com esta vitória os italianos esticaram a distância pontual para seis (6) com o segundo classificado do grupo – Suíça.

Qualificações para o Mundial Qatar 2022 Inglaterra 1 – Polónia 1 A Inglaterra, que lidera o grupo I para a zona EURO com 16 pontos, empatoum esta quarta-feira (08.09), por uma bola diante da Polónia, do atacante do Bayern de Munique Robert Lewandowski.

Qualificações para o Mundial Qatar 2022 Kosovo 0 – Espanha 2 A Espanha levou de vencida, na quarta-feira (08.09), o Kosovo por duas bolas sem resposta e cimentou a sua liderança do grupo B com 13 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, a Suécia.

Qualificações para o Mundial Qatar 2022 Malawi 1 - Moçambique 0 Depois do empate a zero, na primeira jornada, com seleção costa-marfinense, Moçambique perdeu, na última terça-feira (07.09), contra o Malawi, por 1-0. Com esta derrota, os Mambas caem para o último lugar do grupo D, com apenas um ponto. Agudizam-se as críticas sobre a má prestação do conjunto moçambicano. No mesmo grupo, a Costa de Marfim bateu os Camarões por 2-1.

Qualificações para o Mundial Qatar 2022 Guiné-Bissau "salva honra" da lusofonia em África A seleção da Guiné-Bissau venceu, na última terça-feira (07.09), por 2-4 a turma do Sudão, em partida da segunda jornada do grupo I das qualificativas, zona africana para o Mundial do Qatar 2022. Foi a única seleção lusófona em África a conseguir uma vitória, nesta jornada, sendo que as seleções de Moçambique (grupo D), Angola (grupo F) e Cabo Verde (grupo C) saíram derrotadas. Autoria: Amós Fernando



