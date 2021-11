Os Estados Unidos da América (EUA) são uma república composta por 50 estados e um distrito federal que é a sua capital, Washington D.C.

Com uma população de mais de 300 milhões de habitantes, os Estados Unidos da América (EUA) são o quarto maior país em área total e o terceiro em população. Os Estados Unidos são uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas do mundo, produto da forte imigração. No final do século XIX, a sua economia tornou-se a maior do mundo. A Guerra Hispano-Americana e a Primeira Guerra Mundial confirmaram o estatuto do país como uma potência militar. A nação emergiu da Segunda Guerra Mundial como o primeiro país com armas nucleares e como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A economia dos EUA é alimentada pela abundância de recursos naturais, mas também por uma infraestrutura desenvolvida e organizada e pela alta produtividade do país.