Obama e Musk juntam-se a campanhas presidenciais

Barack Obama, ex-Presidente norte-americano, junta-se na próxima semana à campanha presidencial de Kamala Harris, com quem tem uma amizade de 20 anos. Por seu lado, o empresário Elon Musk estará com Donald Trump no sábado num comício em Butler, palco do atentado contra o candidato republicano.

A campanha da vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris, indicou que Obama tem em agenda viagens pelo país nos últimos 27 dias antes da eleição, começando já na próxima quinta-feira (10.10), em Pittsburgh, na Pensilvânia.

Obama, juntamente com outros nomes democratas de relevo, fez parte da pressão de bastidores sobre o atual Presidente, Joe Biden, para que este abandonasse a corrida presidencial. A sua presença na campanha de Kamala Harris será um contraste com as relativamente poucas participações de Biden na corrida eleitoral da candidata democrata.

No discurso de Obama na Convenção Nacional Democrata, em agosto, o antigo chefe de Estado norte-americano realçou que Harris "não nasceu privilegiada" e "teve de trabalhar pelo que tem". O antigo inquilino da Casa Branca lembrou que "ela realmente importa-se com o que outras pessoas estão a passar".

Apoios a duas velocidades

Kamala Harris foi uma das primeiras apoiantes da candidatura presidencial de Obama, em 2008. Ela bateu de porta em porta para apoiá-lo no Iowa antes da convenção que deu início à votação nas primárias democratas.

No outro lado do atual espetro político nos Estados Unidos surge o empresário Elon Musk, que irá juntar-se ao ex-Presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, mais precisamente no seu comício no sábado, em Butler, cidade onde o magnata sobreviveu a um atentado em julho.

"Estarei lá para apoiar", escreveu Musk na sua plataforma social, X Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

"Estarei lá para apoiar!" – escreveu hoje Musk na sua plataforma social, X, ao partilhar uma publicação do próprio Trump referente ao evento de campanha. O CEO da SpaceX e da Tesla estará entre os convidados presentes, segundo confirmou a direção da campanha de Trump.

Esta será a primeira vez que o empresário bilionário aparecerá publicamente num evento de campanha do ex-Presidente desde que o apoiou publicamente. O apoio expresso em julho deste ano veio logo após a tentativa de assassínio, com Musk a escrever no X que apoia "totalmente o Presidente Trump".

Musk, que espera pela rápida recuperação de Trump, aumentou o seu apoio ao candidato republicano nos últimos meses e tem estado mais envolvido na vida política. Inclusive, concordando em liderar uma comissão de eficiência governamental se Trump vencer a reeleição.

Votação antecipada

O comício de sábado terá lugar na mesma propriedade onde as balas de um atirador furtivo atingiram de raspão a orelha direita de Trump e mataram um dos seus apoiantes. O tiroteio deixou outros feridos.

Vários membros da família desse apoiante, assim como outros participantes e socorristas que estiveram presentes no comício de julho, juntar-se-ão a Trump no sábado, segundo indicou a campanha do candidato republicano.

A mesma fonte indicou que também estarão presentes o companheiro de corrida eleitoral do ex-Presidente, o senador republicano de Ohio JD Vance, o seu filho Eric Trump, a sua nora e copresidente do Comité Nacional Republicano, Lara Trump, além de vários legisladores e xerifes da Pensilvânia.

As eleições norte-americanas estão marcadas para 5 de novembro, tendo já vários estados iniciado o processo de voto antecipado e por correspondência.