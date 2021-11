O Estado Islâmico do Iraque e do Levante ou simplesmente Estado Islâmico é uma organização jihadista islâmica que opera sobretudo no Médio Oriente, mas que já levou a cabo atentados terroristas em vários pontos do mundo.

O ISIS, ISIL, Estado Islâmico (EI) ou Daesh - o grupo tem várias denominações - afirma autoridade religiosa sobre todos os muçulmanos e aspira controlar as regiões de maioria islâmica, a começar pelo território da região do Levante, que inclui a Jordânia, Israel, Palestina, Líbano, Chipre e Turquia. No entanto, o objetivo deste grupo fundamentalista é expandir-se também pelo sul da Europa e Norte de África. O grupo é composto e apoiado por várias organizações terroristas sunitas, como a Al-Qaeda. É considerado uma organização terrorista estrangeira por organizações como a União Europeia, Nações Unidas e países como os Estados Unidos, Israel e Austrália. O seu líder atual é Abu Bakr al-Baghdadi, que pretende criar um califado global.