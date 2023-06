Eleições: "Terra Ranka" com foco nas mulheres e nos jovens

Sustentada pelas bases políticas do PAIGC, a coligação de cinco partidos que concorre às eleições legislativas do próximo domingo na Guiné-Bissau, destaca nos seus discursos o despertar da consciência cidadã.

A Plataforma da Aliança Inclusiva — PAI Terra Ranka — é uma coligação de cinco partidos, que decidiram enfrentar o atual momento do país e concorrer para as eleições legislativas do próximo domingo (04.06) na Guiné-Bissau. Sustentada maioritariamente pelas bases políticas do PAIGC, a coligação tem como o principal rosto, Domingos Simões Pereira, líder do partido, que foi primeiro-ministro guineense, entre 2014 e 2015.

Nos comícios, Simões Pereira tem assentado os discursos na promoção do saber, na valorização dos recursos humanos, destacando as mulheres e os jovens, como foco da governação, caso Plataforma da Aliança Inclusiva ganhe as eleições de domingo.

Para as eleições de 04 de junho, as mulheres constituem a maioria dos cerca de 900 mil eleitores inscritos. Perto de 500 mil eleitoras terão direito a votar nas legislativas. Por isso, Domingos Simões Pereira, coordenador da Plataforma da Aliança Inclusiva dirigiu-se a elas, esta terça-feira (30.05), em Gabú, no leste do país.

"Tomámos a decisão de colocar a mulher guineense no centro de pensamento estratégico dos próximos quatros anos de governação. Nos primeiros 90 dias da governação, vamos pedir ao Ministro das Finanças a abertura de negociações com as instituições de crédito, a nível internacional, para criarmos o primeiro banco das mulheres na República da Guiné-Bissau", revelou.

Foto: Jao Carlos/DW

"Adesão positiva"

Fazem parte da coligação, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo (PAIGC), a União para a Mudança (UM), o Partidos Social Democrata (PSD), o Movimento Democrático Guineense (MDG) e o Partido da Convergência Democrática (PCD).

O professor universitário Joaquim Silva não estranha o que considera "adesão positiva" da população ao PAI Terra Ranka.

"Para dizer a verdade, em termos discursivo, tem sido uma comunicação mais versada para esclarecer ao povo o que se deve fazer e o porquê de o país continuar com grandes dificuldades e que é preciso salvar o país e a democracia. É uma coligação que está muito bem no terreno, porque faz parte da política do PAIGC, que tem correspondido", considerou o académico.

As "escolhas" da Guiné-Bissau, segundo Simões Pereira To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Num país em que se estima que os jovens constituam a maioria da população, a coligação Plataforma da Aliança Inclusiva diz possuir um programa "ambicioso" para a juventude.

"A Plataforma da Aliança Inclusiva tem um programa eleitoral, que é o nosso programa Terra Ranka, mas atualizado. Já informámos aos jovens para se prepararem, porque a partir do próximo ano, vamos criar condições para lhes entregar os computadores, para que, de facto, possam concorrer com os outros em outras partes do mundo".

A esperança do povo?

O professor universitário Joaquim Silva analisa desta forma as possibilidades da Plataforma da Aliança Inclusiva nas eleições de domingo.

"Com o regresso [ao país] do líder PAIGC, que sustenta a coligação, deu-se mais um balão de oxigênio e nasceu a esperança para o partido. Desde que haja transparência, havendo eleições livres justas e transparentes, acredito que seja possível o PAI Terra Ranka ganhe essas eleições [legislativas]", disse.

De realçar que o termo "Terra Ranka", do criolo da Guiné-Bissau, quer dizer "terra arranca".