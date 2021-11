27 de Maio de 2019 - Manhã

Fim do domínio dos dois principais grupos políticos de centro-direita e centro-esquerda, com uma subida expressiva dos ambientalistas e ganhos dos nacionalistas marcam eleições europeias deste domingo. Barbaridades cometidas pelo regime do primeiro Presidente angolano em 1977 ainda continuam presentes nas memórias dos sobreviventes. Learning by Ear - Aprender de Ouvido.