Eleições de 2017 na Alemanha

No dia 24 de setembro de 2017, a Alemanha vai a votos. Os alemães elegem os deputados do Parlamento Federal, o Bundestag. Este, por sua vez, escolherá o novo Governo. A chanceler atual, Angela Merkel, procura reeleição.

Se vencer o pleito, seria o quarto mandato de Angela Merkel como primeira-ministra da Alemanha. Ela é candidata dos dois partidos da democracia cristã, o CDU e o CSU. O maior adversário é Martin Schulz, antigo presidente do Parlamento Europeu e candidato pelos social-democratas do SPD (atualmente coligado ao CDU/CSU). Entre os pequenos partidos, os mais importantes para a formação de novo Governo, caso nenhum partido ganhar a maioria absoluta, são: os ecologistas "Os Verdes" ("Die Grünen"), o partido "A Esquerda" ("Die Linke") e os liberais do FDP, este último atualmente sem representação parlamentar. Também é esperado com grande interesse o resultado dos populistas de direita AfD ("Alternativa para a Alemanha") e se conseguem entrar pela primeira vez no Parlamento alemão, ultrapassando a barreira mínima de 5% dos votos.