No seu sentido lato, educação significa o meio em que os hábitos, conhecimentos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de geração em geração.

A educação forma-se através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao longo da vida. Este conceito engloba o nível de cortesia, delicadeza e civismo de cada indivíduo e a sua capacidade de socialização. No sentido técnico, educação é o processo contínuo de aprendizagem e desenvolvimento de faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano. No sentido formal é todo o processo contínuo de formação e ensino que faz parte do currículo dos estabelecimentos de ensino.