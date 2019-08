Guiné-Bissau

Domingos Simões Pereira é o candidato do PAIGC à presidência da Guiné-Bissau

PAIGC aposta no seu líder, Domingos Simões Pereira, para concorrer às presidenciais na Guiné-Bissau. O antigo primeiro-ministro venceu as primárias do partido no poder.

O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, foi hoje eleito candidato do partido às eleições presidenciais, anunciou o presidente da comissão das primárias, Higino Cardoso. No processo de votação secreta dos membros do Comité Central, composto por 351 membros e dos quais 312 estiveram presentes no encontro, Simões Pereira obteve 243 votos. Cipriano Cassamá, líder do parlamento guineense e que também se candidatou às primárias, arrecadou 65 votos, enquanto o antigo presidente guineense de transição Serifo Nhamadjo obteve três votos. Já Mário Lopes da Rosa conquistou dois votos. O antigo líder do PAIGC e ex-presidente do parlamento, Francisco Benante, não obteve nenhum voto e a ministra da Família e Coesão Social, Cadi Seidi, desistiu a favor de Domingos Simões Pereira. DSP está pronto PAIGC aposta na candidaturo do seu líder, Domingos Simões Pereira, para Presidente da Guiné-Bissau. Na sua moção de estratégia para conquistar a presidência da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira afirmou que pretende liderar o país para o colocar na "senda do desenvolvimento e devolver-lhe o respeito em África e no mundo". Aos 56 anos, Domingos Simões Pereira disse estar preparado para "dar o seu quinhão" e elege os presidentes Paul Kagame, do Ruanda, e Ado Nana, do Gana, como modelos de desenvolvimento para a Guiné-Bissau. Na sua moção de estratégia, Domingos Simões Pereira disse aos guineenses que "o futuro [do país] está à distância de uma decisão". "Agora é DSP (iniciais do seu nome e pelo qual é conhecido), ‘frianta tchon pa terra ranka' (a estabilizar o país para que a Guiné-Bissau possa arrancar, em tradução livre)", acrescentou. As eleições presidenciais na Guiné-Bissau realizam-se em 24 de novembro. Assistir ao vídeo 02:02 Compartilhar Criança guineense é acolhida para tratamento em Portugal Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3OGir Criança guineense é acolhida para tratamento médico em Portugal

