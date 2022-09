Deputados da UNITA vão tomar posse

O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, anunciou esta quarta-feira (14.09) que os deputados do maior partido da oposição vão tomar posse na Assembleia Nacional.

Costa Júnior diz que a decisão foi tomada após um processo de auscultação nas 18 províncias do país, prometendo continuar a "resistência nas instituições do Estado".

A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) "conhece o sofrimento da nossa gente, das suas dores, das suas lágrimas e dos seus sonhos", assegurou Costa Júnior.

"Enquanto esta triste realidade continuar, a UNITA e os parceiros da Frente Patriótica Unida, em esforço conjugado com a sociedade civil, não descansarão e tomarão a dianteira da defesa do povo angolano nas instituições ao seu alcance e sobretudo em todos os espaços de luta e resistência pacífica, incluindo nas ruas."

O líder do maior partido da oposição frisou que, "em democracia, as conquistas têm de ser quotidianas para serem permanentes".

A UNITA contestou os resultados das eleições gerais divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, que dão a vitória ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) com 51,17% dos votos, contra 43,95% da UNITA.

O maior partido da oposição queixou-se ao Tribunal Constitucional de diversas irregularidades no processo, pedindo uma recontagem dos votos. O tribunal chumbou o pedido da UNITA, validando a vitória do MPLA, do candidato João Lourenço.

A tomada de posse de João Lourenço como Presidente da República está prevista para esta quinta-feira, 15 de setembro. A investidura dos 220 deputados eleitos foi marcada para o dia seguinte.

(em atualização)