Dívida diz respeito à obrigação que uma pessoa, organização ou Estado tem de pagar, reembolsar ou satisfazer algo (geralmente em dinheiro) perante outro sujeito.

Existem diversos tipos de dívida consoante as suas características. As dívidas são contas a pagar. Podem ser contraídas quando um sujeito pede um empréstimo ou quando adquire produtos (ou bens) em parcelas ou com pagamento diferido. A dívida pública é aquela detida pelo Estado e que é reconhecida por títulos que geram juros.