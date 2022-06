MEDIATECA

Cozinhar com pedras em vez de lenha

TPara reduzir a pressão sobre as florestas, um empreendedor do Uganda teve a ideia de cozinhar com pedras criadas a partir de uma mistura de fragmentos de rocha, argila e excrementos de vaca. A invenção funciona tão bem como lenha e mantém o calor por muito tempo.