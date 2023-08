Etiópia: Governo declara estado de emergência em Amhara

O Conselho de Ministros da Etiópia declarou o estado de emergência na região de Amhara, depois de as autoridades locais terem pedido ajuda devido à intensificação dos confrontos entre as forças regionais e os militares.

O gabinete do primeiro-ministro etíope anunciou esta sexta-feira (04.08) a declaração do estado de emergência em Amhara, depois de o líder da região ter afirmado que as forças policiais regulares já não eram capazes de conter a violência. A declaração deve ser aprovada a seguir pelo Parlamento.

A segunda região mais populosa da Etiópia tem sido dominada pela instabilidade desde abril, quando as autoridades federais tomaram medidas para desarmar as forças de segurança de Amhara após o fim da devastadora guerra de dois anos na região vizinha de Tigray.

No ano passado, as autoridades também já tinham tentado desmantelar a milícia informal Amhara conhecida como Fano.

Esta semana, os residentes relataram combates em toda a região de Amhara, com membros das milícias a atacarem unidades do exército e manifestantes a bloquearem estradas.

Os voos para duas cidades turísticas muito populares, Lalibela e Gondar, foram suspensos. O acesso à Internet foi afetado.

O estado de emergência significa provavelmente restrições à circulação e um aumento dos poderes de detenção.

A Etiópia foi em 2022 o palco do conflito armado mais mortífero em todo o mundo desde o genocídio do Ruanda em 1994, com mais de 104 mil mortes registadas na guerra do Tigray, no norte do país.