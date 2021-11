Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO)

A CEDEAO (ou também ECOWAS) é uma organização de integração regional que engloba quinze países da África Ocidental e cujos principais objetivos são a integração económica, o comércio regional e a cooperação política.

CEDEAO é o acrónimo de Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Em inglês significa Economic Community of West African States (ECOWAS). É composta pelo Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné-Conacri, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. O Tratado de Lagos, que deu origem à fundação da CEDEAO, foi assinado em maio de 1975 com o objectivo de promover o desenvolvimento da região. Em 2000, a Mauritânia, um dos países fundadores da estrutura, retirou-se da organização.