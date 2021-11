Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

Museu da Língua Portuguesa reabre ao público

Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, reabriu no último sábado (31.08), seis anos depois do incêndio que em 2015 quase "engoliu" por completo a infraestrutura construída no século XIX. A reabertura inicia uma nova era, marcada pela digitalização das suas coleções, graças a contribuições e doações de pessoas privadas.