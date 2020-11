Cientistas descobrem vacina que inibe tumores em animais

Um grupo de cientistas da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, desenvolveu uma vacina experimental que impede o desenvolvimento de tumores. De acordo com o estudo publicado pela revista OncoImmunlogy, o antídoto mostrou resultados promissores em animais, provando ser 90% eficaz quando combinado com um segundo medicamento de imunoterapia.

A vacina, chamada PD1-Vaxx, e já está licenciada para testes em humanos nos Estados Unidos. A substância induz o organismo a produzir anticorpos que ajudam as células imunitárias a detetar e destruir as células cancerígenas.

"Primeiro, PD1-Vaxx ativa as funções das células B e T para promover a supressão do tumor. Em segundo lugar, o tratamento é dirigido ao bloqueio de vias de sinalização que são cruciais para o crescimento e manutenção do tumor", disse o autor da pesquisa Pravin Kaumaya.

"Ao dar esta vacina em combinação com um medicamento de imunoterapia, estamos essencialmente a sobrecarregar e a visar especificamente o sistema imunitário para identificar e matar as células cancerígenas", acrescentou.

A publicação assinala que a investigação foi realizada em animais com cancro do cólon e que, graças à terapia combinada entre a vacina e o medicamento imunoterápico, ocorreram respostas encorajadoras em nove de cada 10 animais.

No início de novembro, a Food and Drug Administration concedeu aprovação à PD1-Vaxx para passar à Fase 1 de ensaios em humanos nos Estados Unidos e foi anunciado que o próximo ensaio clínico se concentrará em pacientes com cancro do pulmão de células não pequenas.

"Estamos entusiasmados por começar a testar esta vacina nos Estados Unidos para oferecer uma nova esperança aos doentes com pulmões e outros cancros", acrescentou Kaumaya.