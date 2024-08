Cidadãos com dúvidas sobre divisão de Luanda

A falta de saneamento básico e de transportes agravam a precariedade dos luandeses, que se mostram céticos quanto à divisão administrativa de Luanda, defendendo em alternativa as autarquias e mais atenção aos pobres.

Desde o município de Cacuaco, passando pela Ilha de Luanda, Cazenga e até Viana, os luandenses divergem sobre a proposta da divisão da capital angolana em duas províncias - Luanda e Icolo e Bengo - uma iniciativa do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, poder) que conta com partidários e detratores.

Já as dificuldades do saneamento básico, o acesso aos transportes, abastecimento de energia, educação e a pobreza são pontos de consenso.

"Não tem lógica fazer essa divisão (de Luanda)", disse à Lusa Anabela Fernandes, estudante de 21 anos, residente em Cacuaco, município mais ao norte de Luanda, defendendo a aposta na melhoria da mobilidade e dos serviços de educação e saúde.

Ana Marisa Chicanda que, ao lado da amiga Anabela, aguardava há mais de 30 minutos pelo táxi (transporte coletivo de passageiros também conhecido como candongueiro) debaixo de uma ponte pedonal em Cacuaco, aplaudiu, por sua vez, a divisão de Luanda.

Para a estudante, a iniciativa do MPLA (no poder desde 1975) deve contribuir para reduzir a falta de táxis: "Está boa a sua divisão, porque será mais fácil as pessoas pegarem o táxi para o seu destino", justificou, enquanto a amiga discordava.

A divisão de Luanda não é prioritária, considerou o logístico Cláudio Leite, apontando para a necessidade da dispersão da densidade populacional pelo atuais municípios, seguida da melhor distribuição da riqueza e estímulos à habitação a nível local.

"Se dispersarmos a população nesse território que hoje é Luanda, acho que seria a solução e não, necessariamente, criarmos uma outra província como solução, porque se nós olharmos, a economia de Luanda movimenta-se num outro sítio", disse.

Cláudio, que trabalha num supermercado em Cacuaco, considerou que as autarquias são prioridades para o país, porque as abordagens "têm sido muito politizadas", defendendo a melhoria dos transportes e do saneamento.

Sentado num dos bancos do Mural dos Artistas, na Ilha de Luanda, Adriano Baptista, 36 anos, disse que a proposta de divisão de Luanda é uma "mais-valia" para os luandenses, porque daí devem emergir melhores decisões para a resolução das atuais condições precárias da cidade.

"Creio que esta divisão será uma mais-valia para os munícipes e para os luandenses, sobretudo, para a melhoria do saneamento básico e das condições precárias que estamos a viver", referiu.

Gestão do lixo é um dos principais problemas da capital angolana Foto: José Adalberto/DW

Mais atenção aos pobres foi o que defendeu Mateus Luis, 76 anos, residente na Ilha de Luanda, tendo criticado a pobreza extrema que afeta milhares de angolanos passados quase 50 anos da independência.

"Se na verdade já temos esse todo tempo de independência, por que razão ainda se verificam pessoas a mendigar", questionou o reformado, que disse ser favorável à divisão de Luanda se esta melhorar a vida dos cidadãos.

Na 7.ª Avenida do Cazenga, uma das principais estradas do município transformada em enorme vala de águas residuais, está Filipe Fragoso, 57 anos, que reprovou a iniciativa da divisão da capital, defendendo autarquias para a eleição dos governos municipais.

"Temos ainda outros males, não há transportes públicos e para pegar um táxi é luta diária", lamentou.

Viana é hoje considerado o município mais populoso de Luanda e a sua sede regista diariamente muita afluência devido à concentração dos principais serviços, desde bancos, escolas, centros de formação junto da administração municipal.

Os vianenses Moisés Bento, estudante, e Joaquim Silva, empreendedor, reconhecem a falta de transportes para responder à procura da população, mas apresentam, ao mesmo tempo, opiniões contrárias sobre a divisão da capital

"Acho muito boa (a divisão de Luanda), porque, uma vez que, a província tem muita aglomeração de pessoas e quando estiverem divididos aí será mais benéfico", afirmou Moisés, contrariado por Joaquim, que defende a criação de autarquias.

Com 18 províncias, prosseguiu o jovem empreendedor, "já estamos com dificuldades para sobreviver e para suprir algumas necessidades, agora imagine aumentarem mais três, por mim não é benéfico", referiu.

A iniciativa do MPLA, introduzida agora no parlamento e reprovada pela oposição, deve dar origem às províncias de Luanda e Icolo e Bengo, totalizando ambas 23 municípios e 24 comunas, e visa "aproximar os serviços dos cidadãos".