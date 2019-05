Centenas de crianças-soldado libertadas na Nigéria

RDC: Capoeira ajuda crianças-soldado a superar traumas

“A Capoeira faz com que me sinta capaz”

“Quando fazemos os movimentos da capoeira, é tudo muito pacífico. Ajuda-nos a sermos amigos uns dos outros”, afirma F.R. de 16 anos. O jovem vive no CTO há quatro meses, após ter lutado no grupo armado Mayi-Mayi Nyatura de origem hutu. As aulas de inglês e a capoeira são as que mais gosta. “A capoeira faz com que me sinta capaz. Ajuda-me a esquecer o passado", diz.