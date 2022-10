Angola: Mega-processo do caso Lussati com 49 réus começa em 28 de junho

O julgamento do caso Lussati, que envolve militares ligados à Casa de Segurança do Presidente angolano, um megaprocesso com 49 réus e 200 testemunhas inicia-se no dia 28 de junho no Centro de Convenções de Talatona.