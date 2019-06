Candidato do partido no poder vence presidenciais na Mauritânia

O candidato do partido no poder na Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouani, venceu à primeira volta, com maioria absoluta, as eleições presidenciais deste sábado (23.06), numa altura em que estão contados praticamente todos os votos, diz a Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI).

Com a contagem terminada em 3.729 de um total de 3.861 assembleias de voto, o ex-chefe dos serviços de segurança vence com 51,5%, segundo os dados publicados na página da CENI na internet.

Ghazouani tinha já reclamado vitória na madrugada de domingo, na presença do Presidente cessante, apoiantes e jornalistas.

O escrutínio é o primeiro da história da Mauritânia em que se prevê que um presidente eleito termine o seu mandato e transfira o poder para um sucessor eleito, embora a oposição tenha manifestado a preocupação de que a votação possa perpetuar um Governo dominado por figuras militares.

Cerca de 1,5 milhões de pessoas foram chamadas a votar no sábado no país predominantemente muçulmano, com cerca de 4,5 milhões de habitantes. A afluência às urnas foi de 62,6%, segundo a CENI.

Entre os outros cinco candidatos, Biram Ould Dah Ould Abeid ficou em segundo lugar, com 18,58% dos votos e Mohamed Ould Boubacar em terceiro, com 17,82%.

"Prudência e contenção"

Em comunicado, a CENI afirma que continua a compilar os resultados em todo o país antes de enviar os dados para o Conselho Constitucional. Entretanto, a Comissão Eleitoral "aconselha os candidatos a mostrar prudência e contenção", esperando que a calma vivida durante a campanha e no dia das eleições se mantenha.

Tanto Abeid como Boubacar fizeram denúncias de irregularidades na votação e da retirada de representantes dos partidos em algumas assembleias de voto. No entanto, a CENI diz que não se registaram problemas significativos.

Abeid criticou Ghazouani por reclamar vitória numa altura "em que a contagem de votos continua a decorrer” e classificou o anúncio do candidato do poder como "falsidade".

Entretanto, o Governo da Mauritânia já felicitou o candidato do partido no poder, chamando-lhe "Presidente eleito" na rede social Twitter.

"Felicidades ao Presidente eleito Mohamed Ould Ghazouani pela confiança que o povo lhe mostrou. Desejamos-lhe todo o sucesso no seu trabalho", escreveu o ministro da Comunicação, Sidi Mohamed Ould Maham.