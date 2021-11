Campeonato Africano das Nações (CAN)

Mambinhas: os rapazes de ouro de Moçambique estão a caminho do CAN

A seleção moçambicana de sub-20, conhecida como "Mambinhas", foi a primeira na história do futebol do país a vencer um troféu internacional (a COSAFA) e prepara-se para se estrear no Campeonato Africano das Nações. Falámos com algumas pessoas que, por vários motivos, fizeram parte deste dia histórico e "eternizaram" os seus nomes nas memórias do desporto do país.