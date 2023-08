Cabo Delgado: Líderes mortos não eram a "causa do conflito"

Analistas alertam que a morte de líderes terroristas em Cabo Delgado pode levar a uma escalada de violência. E defendem que o Governo deve "atacar" a "verdadeira causa" do conflito, que tem a ver com questões sociais.

Ao contrário do discurso do Governo moçambicano, a morte de líderes terroristas em Cabo Delgado não deve ser encarada como uma "vitória".

O investigador Emídio Beula, do Centro para Democracia e Direitos Humanos (CDD), diz que estas mortes "são eventos que, de certa forma, vão ajudar na moral das próprias forças de segurança", e também a trazer "alguma tranquilidade" à população.

"Mas", afirma Beula, "não podem ser consideradas uma vitória sobre terrorismo".

Na semana passada, o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Moçambique, Joaquim Rivas Mangrasse, anunciou a morte do líder do terrorismo no país, o moçambicano Bonomade Machude Omar.

Dias antes, outros dois cabecilhas dos insurgentes também foram mortos.

Líder terrorista Ibin Omar "fora de combate", anunciam FADM

"Um troféu antes das eleições"

No entanto, o investigador João Feijó, do Observatório do Meio Rural (OMR), prefere cautela e lembra que "não foi a primeira vez que este indivíduo".

"Então eu optaria por ter algumas reservas e aguardar mais um tempo para ter a certeza se foi ele ou não. Até porque, o timing em que essa notícia aparece, a um mês das eleições, em que há necessidade de facto de o Governo mostrar um troféu, portanto, é o momento oportuno para uma notícia dessas", afirma Feijó.

O investigador alerta que a morte do principal líder poderá trazer à tona um cenário ainda mais violento na região.

"Este indivíduo era de facto um vilão para muitos moçambicanos. Mas a verdade, que é uma verdade incómoda, é que ele se era vilão para uns, era herói para outros. E esses agora têm um mártir e um mártir tem que ser vingado. Então, isto aqui é uma solução violenta para um problema violento, que geralmente apenas produz mais violenta, mas mais violência", avalia.

População que retornou às suas localidades enfrenta a falta de opotunidades em Cabo Delgado, dizem analistas Foto: Delfim Anacleto/DW

Reorganização dos insurgentes

Para Emídio Beula, agora é hora de o Governo e as Forças de Defesa e Segurança estarem em alerta, porque uma nova liderança poderá surgir no seio dos terroristas.

Foi assim com vários grupos terroristas, segundo Beula, que cita o caso da Nigéria, da Síria e do Iraque, onde vários líderes terroristas já foram mortos.

"Eles sempre fazem a substituição. Então, não será diferente em Cabo Delgado. Vão substituir os seus líderes e com o risco, inclusive, de serem mais violentos, de organizarem emboscada para fazer a retaliação", considera o investigador do CDD.

Retirada de militares da África Austral

Contudo, Emídio Beula chama atenção para o prazo de permanência da missão militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), a SAMIM, em Cabo Delgado, que expira em menos de um ano – com previsão de retirada em julho de 2024.

A morte dos cabecilhas abre uma nova página no conflito que se arrasta desde outubro de 2017, e as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique precisam estar preparadas para lidar com a insurgência.

Militares da SAMIM apresentaram um relatório das suas operações em setembro do ano passado Foto: DW

"É verdade que tivemos duas missões de treinamento por parte de Estados Unidos e também da União Europeia que estão a treinar militares moçambicanos. É difícil aferir até que ponto as nossas forças estão preparadas para preencher esse vazio. E repare que a SAMIM vai retirar-se no próximo ano, mas ainda termos de ataques, ainda temos emboscadas", diz Beula.

Com a retirada da SAMIM, outra questão preocupa o CDD: a investigação sobre a queima de corpos por militares em Cabo Delgado.

O caso foi tornado público em janeiro deste ano, e em março uma investigação foi criada pelo Ministério da Defesa sul-africano. Mas até agora nenhuma resposta.

"O silêncio é total e mostra claramente que não há nenhum interesse em investigar e responsabilizar aquele crime, uma violação clara do direito internacional humanitário", afirma o investigador do CDD.

Cabo Delgado: Uma nova página no conflito?

"A causa da guerra é muito mais profunda"

Será que a resposta para o fim no conflito está na ação militar? Para os analistas ouvidos pela DW, a resolução do conflito precisa ganhar novos contornos.

De acordo com João Feijó, do OMR, "está-se a festejar a morte de um vilão, como se a guerra fosse contra ele".

"Não era ele a causa do conflito, ele era apenas um comandante. A causa da guerra é muito mais profunda. Tem causas históricas antigas, de sentimentos de exclusão social e política daquelas populações", diz Feijó.

Da mesma forma, Emídio Beula recorda que "a segurança melhorou na região, as pessoas estão a retornar, mas estão a encontrar aquele Cabo Delgado que deu origem ao conflito".

Segundo o investigador do CDD, "as causas sociais, o descontentamento e a insatisfação ainda não foram atacados em Cabo Delgado e criou-se a expetativa de que seria a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN) que fosse atacar esses problemas sociais", mas sem sucesso.

"Os jovens não estão a encontrar um Cabo Delgado diferente, que dá oportunidade aos jovens", conclui.