O Burundi, oficialmente República do Burundi, é um pequeno país no continente africano. A sua capital é Bujumbura e a sua língua oficial é o francês.

Situado entre o Ruanda a norte, a Tanzânia a leste e a sul e a República Democrática do Congo a oeste, o Burundi é considerado um dos países mais pobres do mundo. A chegada da colonização alemã, em 1906, agrava antigas rivalidades entre os hútus (maioria da população) e a minoria tutsi, que exercia um poder monárquico e que era considerada a elite priviligiada. Após a Primeira Guerra Mundial, o Burundi é unificado com o vizinho Ruanda, ficando sob tutela da Bélgica que mantém as prerrogativas dos tutsis. Em 1946, a tutela passa para a Organização das Nações Unidas (ONU). Em 1962, o país torna-se independente sob monarquia tutsi. Com a saída da força militar belga, a luta pelo poder transforma-se num conflito étnico. A monarquia é derrubada por um golpe de Estado em 1966 e é instaurado no país um sistema republicano. As décadas seguintes são marcadas por uma sucessão de golpes de Estado e uma sangrenta guerra civil que fez milhares de mortos. Em julho de 2015, o Presidente Pierre Nkurunziza candidatou-se a um terceiro mandato, dando espaço a uma profunda instabilidade no país. O Burundi é membro da Comunidade da África Oriental (em inglês: East African Community - EAC), cujo acrônimo é CAO.