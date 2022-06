Guiné-Bissau

Bissau: Novo Governo de iniciativa presidencial com 23 ministérios

A Guiné-Bissau entrou numa nova era democrática. A partir de hoje vigora no país o novo Governo de iniciativa do Presidente da República, Umaro Sissoco. O governo conta ainda com 12 Secretarias de Estado.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, anunciou, esta quinta-feira (09.06), a composição do Governo de iniciativa presidencial, que terá a missão de preparar o país para as eleições legislativas antecipadas, previstas para dezembro próximo. O Governo que será liderado por Nuno Nabiam e o vice-primeiro-ministro, Soares Sambú, é composto pelos seguintes membros: I. MINISTROS Ministra de Estado, dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades: Suzi Carla Barbosa Ministro de Estado, do Interior e da Ordem Pública: Botche Candé Ministro de Estado, da Defesa e Combatentes da Liberdade da Pátria: Marciano Silva Barbeiro Ministro de Estado, dos Recursos Naturais: Fernando Dias Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural: Sandji Fati Ministro das Pescas: Orlando Mendes Viegas Ministro da Administração Territorial e do Poder Local: Fernando Gomes Ministra da Justiça e Direitos Humanos: Teresa Alexandrina da Silva Ministro da Energia e Indústria: Mário Siano Fambé Ministro da Economia, Plano e Integração Regional: José Carlos Varela Casimiro Ministro das Finanças: João Alaje Mamadú Fadia Ministro do Turismo e Artesanato: Fernando Vaz Ministro da Comunicação Social: Fernando Mendonça Ministro dos Transportes e Comunicações: Aristides Ocante da Silva Ministro do Comércio: Abas Djaló Ministro da Educação Nacional: Tcherno Djaló Ministro do Ensino Superior e Investigação Científica: Timóteo Saba M’bunde Ministro da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social: Cirilo Mamasaliu Djaló Ministro da Saúde Pública: Dionísio Cumba Ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social: Maria da Conceição Évora Ministro das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo: Fidélis Forbs Ministro do Ambiente e Biodiversidade: Viriato Soares Cassamá Ministro da Cultura, Juventude e Desportos: Augusto Gomes II. SECRETÁRIOS DE ESTADO: Secretário de Estado da Presidência de Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares: Florentino Fernando Dias Secretária de Estado das Comunidades: Salomé dos Santos Allouche Secretária de Estado da Cooperação Internacional: Ude Fati Secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais: João Alberto Djata Secretário de Estado do Tesouro: Ilídio Vieira Té Secretário de Estado da Energia: Augusto Poquena Secretária de Estado de Plano e Integração Regional: Mónica Buaró da Costa Secretário de Estado da Ordem Pública: Fernando Augusto Cabi Secretário de Estado da Cultura: Francelino Cunha Secretário de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria: Augusto Nhaga Secretária de Estado da Gestão Hospitalar: Maria de Fátima Mendes Alves Vieira Secretário de Estado da Juventude e Formação Profissional: Agostinho Intante Djú Assistir ao vídeo 05:14 Reflexões Africanas: As ameaças à democracia da Guiné-Bissau

