Bissau: Fransual Dias demite-se do Conselho de Estado

Após ataque armado à sua residência, o analista político Fransual Dias, dirigente do Partido de Renovação Social (PRS), apresentou hoje o pedido de demissão do cargo do membro do Conselho de Estado da Guiné-Bissau.

"É com muita mágoa que decidi apresentar o meu pedido de demissão do cargo do membro do Conselho de Estado", escreve Fransual Dias na sua página no Facebook. Um pedido dirigido ao Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, já confirmado pelo analista à DW.

Na madrugada da passada sexta-feira (05.05), indivíduos armados atacaram a tiro a residência de Fransual Dias e uma viatura do analista foi incendiada em frente à sua casa. O ataque aconteceu depois de vários casos em que as vítimas foram órgãos de comunicação social, jornalistas e até líderes políticos.

Ataque suscitou reações de todas as franjas da sociedade guineense Foto: privat

Na altura, Fransual Dias responsabilizou a Presidência da República pelo ataque à sua residência. A DW África contactou a entidade visada, mas não foi possível obter uma reação a esta acusação.

"Tendo chegado ao ponto de mandar homens armados para me atacar em minha própria residência, com vários tiros dirigidos ao portão e à parede, cujos sinais são visíveis, não restam mais condições para eu me continuar a vergar ao título de membro do Conselho de Estado perante este humilde e inteligente povo", escreve o dirigente do PRS.

Demissão "irrevogável"

Este pedido de demissão "é irrevogável", sublinha ainda Fransual Dias, que diz ter "resistido contra ventos e marés, apesar do cúmulo de tristonhos de desgovernação sucessiva".

Entretanto, o dirigente do PRS já retomou a campanha pré-eleitoral para as próximas eleições legislativas de 4 de junho.

O presidente em exercício do PRS, Fernando Dias, ainda espera uma reação da comunidade internacional "à tentativa de assassinato de um indivíduo na sua residência". E também disse que não irá aceitar o adiamento das eleições.