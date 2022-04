Bissau: Comunicação social estatal suspende greve e aguarda promessas do Presidente

O Presidente guineense Umaro Sissoco Embaló reuniu-se na semana passada com o referido sindicato dos profissionais de comunicação para pedir que este desse tempo às autoridades, até hoje, para que pudessem cumprir com "algumas das exigências" do caderno reivindicativo, adiantou a fonte.

Embaló prometeu que até hoje iria dar orientações ao primeiro-ministro, Nuno Nabiam, para que assinasse o documento que irá confirmar a efetivação de 100 profissionais estagiários na Rádio Nacional, Televisão da Guiné-Bissau, Agência Noticiosa da Guiné e Jornal "Nô Pintcha".

A efetivação daqueles profissionais, alguns com mais de 10 anos em regime de estágio, é um dos pontos que motivou a greve de seis dias úteis iniciada na semana passada pelo sindicato, que ameaça retomar a paralisação se as promessas não forem cumpridas.

Umaro Sissoco Embaló disse ao sindicato que o Governo está em negociações com o FMI para um programa de crédito, algo que poderia dificultar alterações no Orçamento Geral do Estado.

"Deixar de lado para já"

O pagamento de subsídios àqueles profissionais é também outro dos pontos da reivindicação, mas o Presidente guineense apelou ao sindicato no sentido de "a deixar de lado para já", com a promessa de que a partir de setembro poderia ser concretizada, disse a fonte.

A fonte do sindicato disse ter "grande esperança" em como "as reivindicações serão atendidas", mas deixou em aberto a possibilidade de a greve ser retomada a partir da próxima semana.