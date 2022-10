Aumento do custo de vida

Cabo Verde: Mandar os filhos para a escola ficou mais caro este ano

As escolas cabo-verdianas já abriram as portas para mais um ano letivo. Mas os pais e encarregados de educação sentem as consequências da pandemia, secas severas e guerra na Ucrânia. O elevado preço dos materiais escolares está a criar dificuldades às famílias mais pobres, com exceção dos livros, cujo valor é regulado pelo Ministério da Educação.