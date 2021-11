A Argélia, oficialmente República Argelina Democrática e Popular, é um país do Norte de África, cuja capital é Argel e a língua oficial é o francês.

Depois da divisão do Sudão e do Sudão do Sul, em 2011, a Argélia tornou-se o país mais extenso do continente africano. Partilha fronteiras terrestres a nordeste com a Tunísia, a leste com a Líbia, ao sul com o Níger e o Mali, a sudoeste com a Mauritânia e a oeste com Marrocos. A Argélia é membro da Organização das Nações Unidas (ONU), da União Africana (UA) e da Liga Árabe praticamente desde a sua independência, em 1962. Este país integra ainda a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desde 1969. Em fevereiro de 1989, a Argélia e outros estados magrebinos fundaram a União do Magrebe Árabe. A constituição argelina define este país como um regime semipresidencialista, com o Islão como componente fundamental da identidade do povo.