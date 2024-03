"Apagão": Facebook e Instagram em baixo

As redes sociais Facebook e Instagram estão em baixo. Segundo o site "DownDetector", só no Facebook, pelo menos 300 mil contas foram afetadas.

Utlizadores do Facebook e do Instagram foram esta terça-feira (05.03) surpreendidos com um "apagão" nas redes sociais do grupo Meta.

Também o recém criado "Threads" está em baixo, enquanto o WhatsApp parecesse ter sido poupado.

Segundo o site "DownDetector", pelo menos 300 mil contas foram afetadas no Facebook e mais de 47 mil no Instagram em todo o mundo.

Andy Stone, porta-voz da Meta, reconheceu os problemas na rede social "X" (antigo Twitter).

"Estamos cientes de que as pessoas estão a ter problemas em aceder aos nossos serviços. Estamos a trabalhar nisso", garantiu.

No "X", "instagramdown" (Instagram em baixo), "Whatsaap", "Meta" e "Mark Zuckerberg" estão nas tendências.

Muitos utilizadores recorreram à rede social, que saiu ilesa, para comentar o "apagão" e ironizar a situação.

O Facebook é a maior plataforma de redes sociais do mundo, com três mil milhões de utilizadores mensais ativos. O Instagram tem cerca de 1,35 mil milhões de utilizadores, de acordo com os dados mais recentes.