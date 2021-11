António Guterres é um engenheiro e político português, antigo primeiro-ministro de Portugal e o nono secretário-geral da Organização das Nações Unidas.

António Manuel de Oliveira Guterres nasceu a 30 de abril de 1949. As suas raízes familiares remontam à aldeia de Donas, no concelho do Fundão, a 200 km de Lisboa. É licenciado em Engenharia Electrotécnica, pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, com média final de curso de 19 valores. António Guterres aderiu ao Partido Socialista em 1973. Em 1976, na sequência das eleições legislativas desse ano, ganhas pelo Partido Socialista (PS), estreia-se como deputado à Assembleia da República. Em 1992, é eleito secretário-geral do PS. Venceu com maioria relativa as eleições legislativas de 1995 e de 1999, chefiando os XIII e XIV Governos Constitucionais. Em 2005 é nomeado para o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Manteve-se no posto até 2015. Um ano depois é escolhido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas como o próximo secretário-geral da ONU.