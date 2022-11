António Ambrósio (Caxito)

Licenciado em Ensino da Psicologia pela Escola Superior Pedagógica do Bengo, obteve a formação em jornalismo pelo Centro de Formação Profissional "Organizações Russot", em Caxito, no ano de 2011.

Em 2013, ingressou no grupo de correspondentes da Rádio Ecclesia no Bengo. Com a autorização do Estado angolano para a expansão do sinal da Emissora Católica de Angola em todo território nacional, foi promovido a Editor da Rádio Ecclesia de Caxito.

Durante a sua trajetória profissional destaca-se a sua presença nos principais acontecimentos da província, e não só, em eventos políticos, culturais, desportivos, religiosos e de lazer, além da cobertura das eleições gerais de 2017.