Chuvas em Angola: "O bairro tornou-se uma ilha"

Chove quase todos os dias nas províncias angolanas do Uíge e Bengo. Duas pessoas morreram e mais de dez campos agrícolas e doze residências ficaram inundadas, de acordo com as autoridades locais.

A população mostra-se bastante preocupada: "Quando a água transborda, o próprio bairro fica no meio da água, como uma ilha", disse um dos moradores de Caxito em declarações à DW.

Com a situação sem um fim à vista, já que o Instituto de Meteorologia prevê mais chuvas fortes, o administrador municipal do Dande, Domingos Lourenço, já pensa na evacuação da população: "Nós temos já preparado o bairro 25, temos já alguma população, temos criadas as condições de energia e água", informou.

O caudal do rio Dande elevou-se por causa abertura das comportas da Barragem das Mabubas. Rui Pia, da empresa de energia elétrica PRODEL, avança que a medida foi tomada no sentido de preservar a infraestrutura.

"Como já estamos praticamente no nível máximo da nossa albufeira, quer dizer esta água que está a chegar, somos obrigados a descarregar, para não comprometer, precisamente, a estrutura da própria barragem, o principal risco é colapsar a estrutura da própria barragem, já estamos a chegar ao nível máximo."

Teme-se que as chuvas intensas possam causar danos maiores, como a danificação da Barragem das Mabubas.

As chuvas em Angola já provocaram a morte de, pelo menos, 10 pessoas. Em Cabinda, a província mais afetada, há registo de seis mortos e 13 feridos, segundo dados do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros (SPCB) citados pela agência Lusa no início da semana, na sequência de deslizamento de terras, afogamentos e desmoronamento de muros.