++ Angola: Vários chefes de Estado no último adeus a José Eduardo dos Santos ++

Notícia em atualização

O Funeral de Estado de José Eduardo dos Santos realiza-se na manhã deste domingo (28.08), em Luanda. O enviado da DW a Angola, António Cascais, já está na Praça da República, onde cerca de duas dezenas de chefes de Estado de vários países se despedem hoje do ex-Presidente angolano.

A cerimónia acontece numa altura em que o país continua tenso e a aguardar os resultados finais das eleições. Apesar de não ter havido confirmação por parte da UNITA sobre a presença do seu líder na cerimónia de hoje, Adalberto Costa Júnior já se encontra na Praça da República.

Líder da UNITA marca presença no Funeral de Estado de José Eduardo dos Santos

"Um grande líder africano"

Entre os convidados estão 21 delegações de alto nível, incluindo os Presidentes de Portugal, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, República Democrática do Congo, República do Congo, Zimbabué e África do Sul, bem como representantes de Ruanda, Guiné Equatorial, Gabão, Namíbia, Timor-Leste e Zâmbia.

Em declarações, este sábado, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, considerou o ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos uma "inspiração" para a África Austral e é um "orgulho também os momentos de democracia que ele desenvolveu" em Angola.

"Seria totalmente incontornável a presença do povo moçambicano aqui", disse Filipe Nyusi, justificando a sua presença nas cerimónias fúnebres oficiais.

"Nós levamos nas nossas costas o povo e a mensagem do povo moçambicano em solidariedade" com Angola num "momento muito difícil" em que se recorda o ex-presidente José Eduardo dos Santos, um governante que "trabalhou pela paz e pela reconciliação", procurando "incluir todas as forças" que combateram na guerra civil.

Também o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, lembra José Eduardo dos Santos “como um grande líder africano”. Desempenhou um papel importante na transformação geopolítica da África Austral, democratização e o fim do 'apartheid' na África do Sul, mas também a Independência da Namíbia. Há todo o complexo processo de negociação nos Grandes Lagos de África", salientou.

José Maria Neves destacou ainda o papel "muito importante" de José Eduardo dos Santos "na consolidação dos países africanos de expressão portuguesa. Mais do que isso aqui em Angola teve um papel importante na consolidação da paz, na garantia da integridade territorial de Angola, que foi um elemento extremamente importante".

JES faleceu a 8 de julho

O corpo de José Eduardo dos Santos, que governou Angola de 1979 a 2017, chegou a Luanda no passado dia 20, depois de as autoridades judiciais espanholas terem decidido entregar a guarda do corpo à viúva Ana Paula dos Santos.

O antigo chefe de Estado morreu em 08 de julho, com 79 anos, em Barcelona, Espanha, onde passou a maior parte do tempo nos últimos cinco anos, mas as exéquias só agora se vão realizar devido à disputa sobre a custódia do corpo entre as filhas mais velhas de José Eduardo dos Santos e o regime angolano.

A praça da República, onde se encontra o monumento fúnebre do primeiro Presidente angolano, no Memorial António Agostinho Neto, foi novamente escolhida para as cerimónias fúnebres, depois de ter acolhido um velório público sem corpo logo após a morte de José Eduardo dos Santos, durante um luto nacional de sete dias.

No sábado, realizaram-se as homenagens públicas, tendo a urna saído de manhã cedo da residência familiar no Miramar, em Luanda, com honras militares reduzidas, dirigindo-se em cortejo fúnebre para a praça da República.

Hoje, haverá honras militares num programa que inclui música lírica, leitura de mensagens do Estado angolano e da família, do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), da Fundação José Eduardo Santos e leitura do elogio fúnebre, bem como um culto ecuménico, acompanhado de grupos corais.

Após um momento de saudação e deposição de coroa de flores por parte do Presidente da República, João Lourenço, segue-se a saída da urna com honras militares e início do cortejo fúnebre para o jazigo onde haverá uma cerimónia restrita, com representantes de governos estrangeiros.

Serão ainda ouvidas 21 salvas de canhão, realizando-se um sobrevoo honorífico de aeronaves e manobras da Marinha angolana na baía da Chicala, sendo as cerimónias concluídas com a deposição da urna no jazigo com uma oração.