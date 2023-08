Angola: UNITA quer continuar a defender ideais de Savimbi

O Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, afirmou no sábado (05.08), em Luanda, o compromisso do seu partido em trabalhar pela dignificação do povo angolano, como forma de honrar a memória do fundador Jonas Savimbi.

Adalberto Costa Júnior, que discursava num ato de massa, para assinalar o 89º aniversário de nascimento de Jonas Savimbi, destacou a trajetória política e de luta do líder fundador, na defesa da dignidade da pessoa humana, democracia e do pluralismo político.

Para Adalberto da Costa Júnior, Jonas Savimbi é um homem que viveu e conseguiu interpretar as ansiedades do seu povo, tendo dedicado toda a sua trajetória de vida à luta pelo desenvolvimento do seu povo.

Interesse do povo acima de tudo

O presidente da UNITA apelou aos seus correligionários para a necessidade da atual geração de políticos do seu partido continuar a engajar-se na materialização dos valores do líder fundador, que passam por colocar o interesse das comunidades no centro das suas ações.

Cerimónia de comemoração do nascimento de Jonas Savimbi, fundador da UNITA Foto: Borralho Ndomba/DW

Para o dirigente da UNITA, "o país tem conhecido constantes retrocessos fruto da má governação do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), há mais de 46 anos no poder, caracterizada pela destruição da classe e aumento da cesta básica", frisou.

Num discurso de quase uma hora e meia, perante uma multidão de militantes oriundos dos nove municípios da capital, Adalberto Costa Júnior caracterizou Jonas Savimbi como um político com qualidades e habilidades invulgares, embora os seus adversários políticos tenham feito questão de lhe atribuir a responsabilidade de todos males do país que, infelizmente, duas décadas depois da sua morte continuam patentes.

A UNITA entende que, 21 anos após a conquista da paz e reconciliação nacional, não há razões para não existir um diálogo para a resolução dos principais problemas que afetam o país.

A UNITA considera inconcebível a não realização de eleições autárquicas no país e acusa o MPLA de estar a obstaculizar a realização do pleito e entende que o país tem condições para avançar para eleições em 2024.

Para Adalbero Costa Júnior, continuar a adiar as eleições autárquicas é "retardar o desenvolvimento socioeconómico dos municípios", por isso insta o MPLA a dar sinal de mudança e flexibilidade na discussão da legislação eleição eleitoral.

Centenas de apoiantes da UNITA demonstraram o seu desagrado em relação à governação do Presidente João Lourenço Foto: Borralho Ndomba/DW

"Falta aprovar apenas uma lei para termos o pacote legislativo autárquico aprovado pela Assembleia Nacional, mas como não existe vontade política do MPLA ainda não temos esta lei aprovada", lamentou.

O processo de destituição é para avançar

Adalberto Costa Júnior voltou a reiterou a intenção do seu partido de destituir o atual Presidente da República, por considerar que João Lourenço praticou atos contrários à Constituição, violando assim o juramento prestado durante a tomada de posse.

O líder da UNITA diz que a intenção do seu partido tem fundamento constitucional, ao contrariar os argumentos do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) que aponta a intenção da UNITA como uma tentativa de subversão da ordem.

Jonas Savimbi nasceu no dia 3 de agosto de 1934, e morreu no dia 22 de fevereiro de 2002, em combate.

As comemorações do 89º aniversário do nascimento do líder fundador da UNITA decorreram sob o lema: "fiéis ao pensamento mestre do Dr, Savimbi, saudemos o 3 de agosto".