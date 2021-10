Angola: Queixa-crime contra Adalberto Costa Júnior "arquivada"

Angola: Conheça o Mural da Resistência em Luanda

Rosa Conde

Rosa Conde também foi detida e julgada no âmbito do Caso 15+2 - quando 17 ativistas foram acusados de tentativa de golpe de Estado. Com "sangue" de Cabinda, foi um dos rostos que, em 2016, lideraram os protestos contra o assassinato de Rufino António - morto a tiros alegadamente por um militar do PCU durante as demolições no bairro do Zango.