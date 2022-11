Angola: PRS quer país federal há 32 anos. E as autarquias?

O Partido de Renovação Social (PRS) celebra 32 anos de existência. Fundado em 1990 com a advento da democracia em Angola, o partido continua a defender o federalismo como melhor forma de organização do Estado.

O Partido de Renovação Social (PRS) entrou na cena política angolana aos 18 de novembro de 1990, em vésperas da institucionalização da democracia no país. Em entrevista exclusiva à DW África, Benedito Daniel - presidente do PRS - contesta a situação social do país e diz que 32 anos de existência da sua formação política tem um significado forte no cenário político nacional.

"Agora [o partido] vai trabalhar muito mais para poder melhorar o seu score e esta comemoração vem mais para engrandecer o partido e para marcar a sua presença no concerto da política angolana", explicou.

O partido, fundado por Eduardo Kuangana, defende o federalismo como melhor forma de governação para Angola e deixa claro que esta forma de organização do Estado, ainda poderá vincar no país.

"Agora mais do que nunca. Antes o federalismo era um pouco mal interpretado. Mas hoje, o federalismo está cultivado no seio da juventude, no seio dos políticos e no seio da sociedade. A sociedade já percebe que este país só poderá melhorar implementando o federalismo e se isso não acontecer nós vamos continuar com as mesmas insuficiências que temos."

Questionado sobre o possível choque entre o federalismo e as autarquias locais, Benedito Daniel entende que não haverá conflitos.

"As autarquias são apenas um subconjunto que nós chamamos de federalismo. Veja que, as autarquias não vão poder resolver a maioria das necessidades que o povo angolano tem. Se bem que vai minimizar algumas, mas o centro de decisão vai continuar a ser o mesmo. Não haverá outro centro de decisão", elucidou o político.

Debate DW: O que os jovens políticos esperam de Angola? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Grupo parlamentar misto

Nas últimas eleições angolanas de 24 de Agosto, o PRS e a FNLA, conseguiram apenas dois deputados cada. Os dois partidos juntaram-se para formar um grupo parlamentar misto com os seus quatro deputados. O presidente admite que terão êxitos.

"Isso vai funcionar bem porque nós apenas nos juntamos para evitar a intenção da bipolarização que está a querer ser instaurada, não sei se é por condições políticas ou por vontade da população. Então achamos que é necessário fazer algum equilíbrio tanto na Assembleia Nacional como fora dela. Mas essa junção é apenas para termos uma representatividade na Assembleia Nacional", garantiu o presidente.

O político esclarece que, fora do parlamento cada partido seguirá a sua ideologia partidária e no seu programa.

Preocupante estado do país

Em relação as condições sociais da população, o político mostra-se muito preocupado com a situação atual.

"A vida social da população continua a ser mais penosa e cada vez mais penosa. É preciso que o Governo arranje soluções que possam desafogar a vida que a sociedade leva agora", disse.

De acordo com Benedito Daniel, estas soluções passariam pelo incremento do salário com vista o aumento do poder de compra das famílias e não só.

"Criação de alguns postos de emprego para que aqueles que estão formados e que desejam empregar-se possam ter alguma oportunidade para poder realizar-se", enfatizou.

O ato das celebrações dos 32 de existência do Partido de Renovação Social decorre, esta sexta-feira (18.11), na província de Malanje.