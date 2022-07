Angola: MPLA e UNITA medem forças no sábado na maior praça eleitoral do país

Ainda em fase de pré-campanha, os dois partidos vão tentar convencer os eleitores, que escolhem no dia 24 de agosto o Presidente da República e deputados para a Assembleia Nacional, que merecem um voto de confiança para se manterem no poder, caso do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), ou que chegou a hora da alternância, como a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

Num vídeo que circula nas redes sociais, o presidente do MPLA e Presidente de Angola, João Lourenço, que se recandidata a um novo mandato, anuncia um "grande comício" para Luanda.

"Conto consigo jovem, conto consigo mulher, conto consigo angolano, para falarmos do presente, mas, sobretudo do futuro de Angola", é a mensagem que João Lourenço dirige aos seus partidários, antecedendo o ato político que vai decorrer no Camama.

Já a UNITA, anuncia um "grande comício de alternância", antecedido de uma marcha, que se inicia no cemitério de Santana para terminar no Largo das Escolas, onde o líder do partido do "Galo Negro", Adalberto da Costa Júnior, vai apelar aos angolanos que escolham a mudança.

Mais de 14 milhões de angolanos vão ter possibilidade de votar este ano, em que, pela primeira vez, também os que vivem na diáspora poderão exercer este direito.