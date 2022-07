Angola: Militantes da FNLA foram libertados

Segundo Joveth Sousa, membro do Comité Central da FNLA, os 33 jovens foram libertados "e gozam de boa saúde".

"Foram soltos hoje de manhã e os últimos que restavam saíram às 11:00", disse Joveth Sousa em declarações à agência Lusa, referindo que os militantes do partido foram acusados de fazerem parte "do grupo de arruaceiros, dos motoqueiros descontentes, e que promoveram essa arruaça, o que não condiz com a verdade".

"É uma informação toda falsificada, forjada, não condiz com a verdade, razão pela qual vamos exigir nos próximos dias que as autoridades policiais se pronunciem acerca desse comportamento de que foram alvo os nossos jovens e candidatos a deputados", afirmou.

Joveth Sousa garantiu que a direção do partido vai pedir responsabilização à "direção da polícia ou a quem de direito" para que clarifiquem a situação.

O membro do Comité Central da FNLA realçou que os detidos foram ouvidos por procuradores, que passaram os mandados de soltura.

"Foram considerados inocentes, não tinham nada a ver com isto, mas a injustiça foi feita. Nós queremos agora um esclarecimento, a responsabilização, porque ficamos mal na fotografia, acusados de arruaça, que está origem desse desmando que houve, isso não faz parte da FNLA e nem do nosso comportamento", disse.