Angola: JURA denuncia carga policial contra militantes

Lusa

25/08/2023 25 de agosto de 2023

O líder do braço juvenil da UNITA denunciou, esta sexta-feira, uma carga policial ao ser recebido por militantes do partido no Moxico, incidente que provocou 10 feridos. Nelito Ekuikui fala numa "ação premeditada".