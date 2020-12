Angola: Jovens com deficiência física queixam-se de exclusão

O angolano Ambriz Domingos, de 32 anos de idade, sobreviveu a um acidente vascular cerebral (AVC) quando tinha oito anos. As sequelas do incidente fazem-se sentir até hoje. O jovem residnete na província angolana do Bengo tem dificuldades em movimentar os braços e as pernas. A deficiência física tem repercussões graves na sua vida privada.

"Fui ao encontro de uma menina para pretendê-la. Ela, sem mais nem menos, disse-me que não pode namorar com alguém que é deficiente. Senti-me muito mal, muito baixo mesmo, mas também não me tirou o prestígio de pessoa", conta.

Ambriz Domingos sobreviveu a um AVC, que deixou sequelas

Com uma lágrima no canto do olho, o professor Bastos Gaspar, de 26 anos, deficiente há 23, partilhou com a DW África o momento mais recente de discriminação que vivenciou.

"Estive na paragem. De repente, apareceu um taxista e eu tentei subir. Ele disse: 'Não, você que está com pau não pode subir no meu carro'", lembra.

"Todos nós temos defeitos, ninguém nasceu perfeito. Necessariamente, devemos olhar para a pessoa portadora de deficiência do mesmo jeito que olhamos para aquelas pessoas que não são deficientes", acrescentou.

Rejeição generalizada

João Pedro, de 29 anos, foi rejeitado várias vezes em candidaturas a empregos pela deficiência física que sofre desde os quatro anos de idade.

"Não podem só nos olhar como deficientes e pensar que não podemos fazer nada. O que eu devo chamar atenção: Olhem para nós como seres humanos, também", disse.

João Pedro foi rejeitado várias vezes em candidaturas de emprego

Dados preliminares do Gabinete de Tutela indicam que na província angolana do Bengo vivem mais de 3.500 portadores de deficiência. A Diretora do Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade do Género, Felisberta da Costa, apela à sociedade no sentido de valorizar mais a pessoa com deficiência.

"O deficiente não deve ser marginalizado. O deficiente é aquele que vai à luta. O deficiente deve enquadrar-se na sociedade, não deve sentir-se isolado, porque a deficiência é um estado físico que devemos aceitar", disse.

"Sempre que tivermos um deficiente, não devemos pensar que ele é inútil no nosso meio. Ele deve ser considerado e ter o mesmo carinho que os outros filhos recebem", acrescentou.