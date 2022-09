Angola: João Lourenço dá posse a Governo com vários repetentes e poucos estreantes

O presidente angolano, que empossou esta segunda-feira (19.09) os novos membros do seu executivo, disse que reconduziu a maioria porque integraram "uma equipa lutadora e vencedora", encorajando, no início das novas funções, "a trabalhar mais e comunicar melhor".

"Entendi reconduzir grade parte dos que integraram o anterior executivo pelo facto de terem pertencido a uma equipa que foi lutadora, mas sobretudo vencedora", disse o recém-empossado João Lourenço no ato de investidura dos novos membros do seu executivo, que integra 27 ministros e 18 governadores, um para cada província angolana, que decorreu no Palácio Presidencial, em Luanda.

Uma equipa que, prosseguiu o chefe de Estado angolano, "trabalhou no meio de inúmeras adversidades, soube vencê-las, ultrapassá-las e fazer grandes realizações em prol do povo angolano, em prol do nosso país, daí o facto de terem sido premiados com esta recondução".

Aos estreantes, desejou as boas-vindas e "votos de muitos sucessos", instando-os a serem humildes. "Ninguém nasce sabendo tudo, não obstante a formação académica que cada um possa ter. No trabalho aprendemos todos os dias, precisamos de ser humildes em reconhecer que não sabemos tudo. Aprende-se fazendo, cometemos erros e desde que não sejam graves consideramos que são normais para desempenhar com zelo as missões que nos forem incumbidas", salientou João Lourenço.

Neste mandato, o lema é trabalhar mais, comunicar melhor", vincou o chefe do executivo. "Precisamos começar a trabalhar mais, logo desde o início, para no fim podermos dizer 'missão cumprida, servimos bem o povo e a nação angolana", disse.

Nos mesmos cargos

João Lourenço entregou o Governo de Luanda, a Manuel Homem, ex-ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

Sílvia Lutucuta mantém-se na pasta da Saúde

Adão de Almeida é reconduzido como ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, tal como Manuel José Nunes Júnior, ministro de Estado para a Coordenação Económica do Presidente da República, e Francisco Pereira Furtado mantém-se como ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República.

Dalva Ringote Allen, ex-secretária de Estado da Economia é promovida a ministra de Estado e Área Social.

Permanecem inalterados nos cargos João Ernesto dos Santos, como ministro da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Eugénio Cesar Laborinho, ministro do Interior, e Téte António, ministro das Relações Exteriores.

Marcy Cláudio Lopes, até agora na Administração do Território transita para a Justiça e Direitos Humanos, sendo substituído no cargo anterior por Dionísio Manuel da Fonseca, que foi vice-governador para o setor Político e Social em Luanda.

Vera Daves de Sousa volta a ser ministra das Finanças, o mesmo acontece com Mário Caetano João, que mantém a tutela da Economia e Planeamento, Teresa Rodrigues Dias, que continua na Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, e António Assis, que se mantém com a Agricultura e Florestas.

Cerimónia de investidura do Presidente João Lourenço, na quinta-feira (15.09)

Victor Fernandes é reconduzido como ministro da Indústria e Comércio, Diamantino Pedro Azevedo, como ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Ricardo Viegas D´Ábreu, nos Transportes, João Baptista Borges, na Energia e Águas, e Felipe Zau, na Cultura e Turismo, deixando de ter a tutela do Ambiente. Mantém-se também Maria do Rosário Sambo, no Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Luísa Grilo, na Educação, e Sílvia Lutucuta, na Saúde.

Carmen Neto dos Santos nas Pescas e Recursos Marinhos

A bióloga Carmen Neto dos Santos estreia-se nas Pescas e Recursos Marinhos, cuja tutela estava anteriormente fundida com a da Agricultura.

Carlos Alberto Gregório dos Santos, ascende a ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, tal como Mário Augusto da Silva Oliveira, nas Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Ana Paula do Sacramento Neto assume a Ação Social, Família e Promoção da Mulher, na Juventude e Desportos fica Palmira Leitão Barbosa.

Ana Paula de Carvalho, ex-governadora de Luanda será a nova ministra do Ambiente.

Artigo atualitado atualizado às 12h29