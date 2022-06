Angola: Escola para deficientes físicos em situação precária no Moxico

Huíla: O desafio de aprender numa escola em más condições

Mãos à obra

Com uma população estimada em cerca de 100 habitantes, a aldeia de Liapeca fica a mais de 20 quilómetros do município do Cuvango, na província da Huíla. Os moradores contruíram eles próprios esta escola. Não contaram com nenhum tipo de assistência técnica para a obra e temem que, a qualquer momento, desabe. Muitos alunos da localidade ainda têm aulas debaixo das árvores.