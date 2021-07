Sociedade

Alemanha: chuvas torrenciais provocam mais de quatro dezenas de mortes

Até agpra, as autoridades contabilizam 42 vítimas mortais, vários desaparecidos, desabamento de casas e muitas regiões inundadas, com destaque para o Estado federado da Renânia do Norte-Vestfália.

As fortes chuvas que caíram nesta quarta-feira (14.07), na Alemanha já provocaram, pelo menos, 42 óbitos, segundo indicam as autoridades locais. Várias pessoas afogaram em caves de casas inundadas. O mau tempo provocou igualmente inundações e o desabamento de casas, sobretudo no Estado federado da Renânia do Norte-Vestfália. No distrito de Euskirchen, as autoridades policiais contabilizam 15 vítimas mortais, mas alertam que ainda não foram "encontrados todos os corpos". De acordo com a polícia, entre as vítimas há dois bombeiros, de 46 e 52 anos, respetivamente, que perderam a vida quando participavam em manobras de salvamento. Através de um texto publicado na rede social Twitter, a polícia de Coblença indica que no distrito de Ahrweiler, no vizinho Estado federado da Renânia-Palatinado, 18 pessoas morreram e várias estão ainda desaparecidas. Situação de catástrofe As autoridades declararam uma situação de catástrofe no distrito de Ahrweiler, onde, segundo a polícia, cerca de 50 pessoas refugiadas nos telhados das casas para fugir à enchente, aguardavam, até ao princípio da manhã desta quinta-feira, pro socorros. Várias equipas de bombeiros e militares foram mobilizadas para as manobras de resgate, com recurso a meios aéreos, porque em algumas regiões as vias de acesso ainda estão cortadas. Reagindo aos impactos das chuvas, Steffen Seibert, porta-voz do Governo alemão, informou, nesta quinta-feira (15.07), que a chanceler alemã, Angela Merkel, que se encontra em visita oficial aos EUA, manifestou-se "abalada" pelas consequências graves da intempérie. As fortes chuvas dos últimos dias afetaram também vários países europeus, incluindo Bélgica, Luxemburgo, França, Itália, Suíça e Países Baixos Assistir ao vídeo 03:47 Compartilhar Moçambique: Búzi submerso por causa das chuvas Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web linkedin Telegram reddit Flipboard Link permanente https://p.dw.com/p/3oJSY Moçambique: Búzi submerso por causa das chuvas .

