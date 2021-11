Albinismo é um distúrbio genético caracterizado pela ausência completa ou parcial de pigmento na pele, cabelos e olhos, devido à falta de uma enzima envolvida na produção de melanina.

O albinismo é uma doença hereditária cuja causa é uma mutação genética que resulta em pouca ou nenhuma produção de melanina. A melanina é o pigmento produzido pelas células chamadas de melanócitos, encontradas na pele e nos olhos. O tipo e a quantidade de melanina produzida pelos melanócitos determina a cor da pele, dos cabelos e dos olhos. Na maioria dos tipos de albinismo, para desenvolver a doença, a pessoa deve herdar dois genes com mutação, um do pai e outro da mãe (herança recessiva). Em algumas áreas africanas, as crianças e adultos albinos são tratados com desprezo. Há casos em que pessoas com albinismo são perseguidos, mutilados e assassinados.