A trajetória de "Bush pai"

A carreira de George Herbert Walker Bush teve uma ascensão em linha recta. Com o apoio do então presidente norte-americano, Richard Nixon, Bush conquistou um assento no Congresso em 1966, como representante de Houston, no estado do Texas. Cinco anos mais tarde, Bush foi nomeado embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Em meados dos anos 1970, Bush foi nomeado pelo governo como primeiro representante diplomático dos EUA na China.

Em 1976 e 1977, Bush dirigiu os serviços secretos norte-americanos, a CIA. Em 1980, candidatou-se pela primeira vez à corrida presidencial republicana. Uma corrida que Bush perdeu contra Ronald Reagan. Reagan nomeou-o mais tarde como vice-presidente.

Ouvir o áudio 03:25 Ao vivo agora 03:25 min Compartilhar A trajetória de George W. Bush Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/39Fys A trajetória de George W. Bush

O então presidente norte-americano precisava de Bush, sobretudo, para reforçar a posição norte-americana frente à União Soviética, cuja queda Bush já assistiu enquanto presidente. Devido à sua actuação ponderada, Bush ganhou a confiança do último líder soviético, Mikhail Gorbatchov.

O mesmo aconteceu durante as negociações do Tratado Dois-Mais-Quatro, entre as duas Alemanhas e as quatro potências que tinham ocupado o país desde o fim da II Guerra Mundial. Bush esteve, desde o início, a favor da auto-determinação alemã.

"Congratulo o chanceler alemão Helmut Kohl, tal como todos os alemães do Leste e do Ocidente e da Berlim dividida durante tanto tempo, pelo facto de terem mantido vivo o seu sonho de auto-determinação nacional", afirmou.

Força militar

Bush apostou na força militar. Durante o seu mandato, Bush enviou tropas para o Panamá para capturar o Chefe de Estado Manuel Noriega. Além disso, liderou uma coligação das Nações Unidas na Guerra do Golfo contra o Iraque, depois do ditador Saddam Hussein ter invadido o vizinho Kuwait. No final da intervenção no país, Bush decidiu não ir além do objectivo da resolução 678 das Nações Unidas e parou a marcha das tropas rumo a Bagdad.

George W. Bush em discurso na Arábia Saudita

"Esta não é apenas uma vitória para o Kuwait, mas é também uma vitória para todos os membros da coligação. Esta é uma vitória para as Nações Unidas, para toda a humanidade e para o direito internacional", disse na altura.

Bush plantava assim as sementes para a segunda guerra no Iraque, liderada pelo seu filho em 2003 com outro objectivo e outros meios. Em público, Bush pai nunca criticou a decisão do filho. Mas é sabido que Bush sénior não estava sempre de acordo com todas as decisões políticas do filho George W. Bush.

Bush, pai, é visto como um estadista de sucesso e um sábio estratega da política internacional. No entanto, o seu ponto fraco foi a política interna. Apesar do sucesso na guerra no Iraque, Bush perdeu em 1993 as eleições contra Bill Clinton, até porque durante o tempo em que esteve no poder, Bush subiu os impostos, apesar das suas promessas em contrário.

Em 2008, Bush recebeu em Berlim o prémio Henry Kissinger, pela sua contribuição para a parceria transatlântica. Em 2011, o presidente norte-americano Barack Obama entregou a Bush a "Presidential Medal of Freedom", a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração civil dos Estados Unidos.